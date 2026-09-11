Житель Башкирии получил 3,5 года колонии за повторную езду в нетрезвом виде

Жителя Белебеевского района остановили пьяным за рулем сотрудники ДПС в июне текущего года, сообщили в республиканской прокуратуре.

Оказалось, что ранее он уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков.

Суд назначил ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 4 года.