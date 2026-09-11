Пятница, 11 Сентября 2026
Уфа
+19 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
10:27 (UTC+5), 11 Сентября 2026

Чем школьница расплачивалась за уроки сноуборда в Уфе

Тренер выманила у девочки почти миллион рублей, сыграв на жалости.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Прослушать статью:

Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летней инструктора по катанию на сноуборде по статье «мошенничество».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с июня 2024 года по октябрь 2025 года девушка обучала девочку кататься на сноуборде. Во время совместных занятий она вошла в доверительные отношения с несовершеннолетней и узнала о материальном положении ее родителей.

Подсудимая придумала легенду и сообщила ученице ложные сведения о своих финансовых трудностях, кредитных и долговых обязательствах, онкологическом заболевании, тем самым вызвав у ребенка чувство привязанности и жалости. Желая помочь своему инструктору, девочка передала ей денежные средства, дорогостоящие телефоны, сумки и парфюм известных брендов, принадлежащие ей самой и родителям, на общую сумму почти 840 тыс. рублей.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также удовлетворил гражданский иск потерпевших о взыскании причиненного ущерба в полном объеме.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru