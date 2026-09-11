Чем школьница расплачивалась за уроки сноуборда в Уфе

Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летней инструктора по катанию на сноуборде по статье «мошенничество».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с июня 2024 года по октябрь 2025 года девушка обучала девочку кататься на сноуборде. Во время совместных занятий она вошла в доверительные отношения с несовершеннолетней и узнала о материальном положении ее родителей.

Подсудимая придумала легенду и сообщила ученице ложные сведения о своих финансовых трудностях, кредитных и долговых обязательствах, онкологическом заболевании, тем самым вызвав у ребенка чувство привязанности и жалости. Желая помочь своему инструктору, девочка передала ей денежные средства, дорогостоящие телефоны, сумки и парфюм известных брендов, принадлежащие ей самой и родителям, на общую сумму почти 840 тыс. рублей.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также удовлетворил гражданский иск потерпевших о взыскании причиненного ущерба в полном объеме.