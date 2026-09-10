В Тюмени загорелась школа

По данным tmn.aif.ru, огнеборцы ликвидировали открытое пламя на площади 3,6 тысячи «квадратов». Известно, что при пожаре никто не пострадал — учеников, преподавателей и персонала в здании не было.

Как отмечает издание, вызов поступил в 6.39 утра, а скорая приехала через две минуты. К счастью, помощь медиков никому не понадобилась.

Ранее в Башкирии загорелся бортовой грузовик.