В Башкирии напуганная диким зверем супружеская пара заблудилась в лесу

По данным госкомитета РБ по ЧС, они приехали на автомобиле в лес около села Миндяк. Собирая грибы, мужчина и женщина всё дальше уходили в глубь леса. А услышав в кустах дикое животное, запаниковали, сбились с тропы и заблудились.

В поисках участвовали спасатели госкомитета РБ по ЧС и сотрудники полиции. С грибниками постоянно поддерживали связь. Долгое время паре не удавалось корректно передать координаты своего местоположения. Спасатели пошагово объяснили супругам, как правильно отправить геолокацию, благодаря чему смогли быстро определить, где они находятся. В инциденте никто не пострадал.

Ранее МЧС Башкирии предупредило о тумане и чрезвычайной пожароопасности.