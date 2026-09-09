В Нижегородской области на уроке физкультуры умер школьник

Ученику одной из школ стало плохо во время разминки и легкого бега, передает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный минобр.

Известно, что школьник внезапно потерял сознание. Медсестра образовательного учреждения оказала ему первую помощь, а замдиректора вызвал скорую. Бригада медиков прибыла на место через семь минут после вызова, однако реанимировать ребенка не удалось.

Обстоятельства и точная причина смерти школьника устанавливаются.