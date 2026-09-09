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23:06 (UTC+5), 09 Сентября 2026

В Башкирии председатель сельхозкооператива украл урожай почти на 4 млн

Перед судом предстанет председатель сельхозкооператива Хайбуллинского района. Он обвиняется в мошенничестве и краже урожая почти на 4 млн рублей.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Рустем Сагитов

Расследование уголовного дела завершено. Руководитель СПК обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и краже с проникновением в хранилище в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба следкома, обвиняемый подделал документы о выходе из организации прежних членов кооператива и фиктивно принял двух новых участников, таким образом убедив их  инвестировать в выращивание ячменя свыше 2,3 млн рублей.

Осенью собранный урожай был размещен в ангаре. С целью хищения продукции председатель взломал замок склада и организовал тайный вывоз 200 тонн ячменя стоимости 1,6 млн рублей в заранее арендованное помещение и в последующем распорядился им по своему усмотрению. Общий ущерб потерпевшим превысил 3,9 млн рублей. 

Следователями собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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