В Башкирии председатель сельхозкооператива украл урожай почти на 4 млн

Расследование уголовного дела завершено. Руководитель СПК обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и краже с проникновением в хранилище в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба следкома, обвиняемый подделал документы о выходе из организации прежних членов кооператива и фиктивно принял двух новых участников, таким образом убедив их инвестировать в выращивание ячменя свыше 2,3 млн рублей.

Осенью собранный урожай был размещен в ангаре. С целью хищения продукции председатель взломал замок склада и организовал тайный вывоз 200 тонн ячменя стоимости 1,6 млн рублей в заранее арендованное помещение и в последующем распорядился им по своему усмотрению. Общий ущерб потерпевшим превысил 3,9 млн рублей.

Следователями собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.