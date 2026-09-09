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11:50 (UTC+5), 09 Сентября 2026

В Башкирии действует 4 очага лесных пожаров

Три пожара в Абзелиловском, Зилаирском, Зианчуринском районах локализованы. В Белорецком районе тушение осложняет гористая местность. Главное – угрозы населенным пунктам нет.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ | Мах
Ксения Калинина

Для обеспечения безопасности и усиления группировки сил и средств в районы направлен личный состав МЧС Башкирии, в том числе аэромобильная группировка Уфы в составе 40 человек и 7 единиц техники.

По данным пресс-службы ведомства, производится тушение и окарауливание. Силами беспилотной авиации МЧС России проводится мониторинг лесопожарной обстановки с высоты.

Муниципальными образованиями Мелеузовского, Кугарчинского, Хайбуллинского, Зилаирского, Абзелиловского, Буздякского, Зианчуринского и Учалинского районов введен особый противопожарный режим.

Как отметили в МЧС по РБ, 9 сентября 4 класс пожароопасности прогнозируется в 13 муниципальных образованиях (Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Белебеевский, Белорецкий, Буздякский, Бурзянский, Зилаирский, Иглинский, Кугарчинский, Мелеузовский, Учалинский, Федоровский районы), 5 класс — в Хайбуллинском районе.

Ранее в Башкирии потушили еще один лесной пожар.

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