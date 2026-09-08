В Уфе спасатели сняли малыша с окна 6 этажа

По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, вчера ночью в экстренные службы поступил вызов: на ул. Степана Кувыкина, в открытом окне квартиры на 6-м этаже стоит ребенок.
Дежурная смена мгновенно выехала на место. Используя альпинистское снаряжение, спасатели поднялись на крышу, оттуда спустились в квартиру, мгновенно обеспечивая безопасность мальчика, не дав ему упасть. Взрослых дома не было. В соседней комнате спала сестра-подросток, которая не слышала, как младший брат залез на окно.
Ребенок не пострадал, его передали сотрудникам полиции.
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