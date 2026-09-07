В Башкирии устранили разлив газового конденсата

Разлив газового конденсата, который произошел 2 сентября на продуктопроводе в Мелеузовском районе, устранили. Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
«На сегодняшний день утечка ликвидирована, организована рекультивация почвы и контроль воздуха. Пострадавших нет», — доложил он.
Напомним, на прошлой неделе на территории Шевченковского сельсовета обнаружили разлив конденсата на конденсатопроводе «Оренбург-Салават-Уфа». Устранением последствий занимались специалисты ООО «Газпром добыча» Оренбург — 20 сотрудников и 10 спецмашин.
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