В Башкирии устранили разлив газового конденсата

Разлив газового конденсата, который произошел 2 сентября на продуктопроводе в Мелеузовском районе, устранили. Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

«На сегодняшний день утечка ликвидирована, организована рекультивация почвы и контроль воздуха. Пострадавших нет», — доложил он.

Напомним, на прошлой неделе на территории Шевченковского сельсовета обнаружили разлив конденсата на конденсатопроводе «Оренбург-Салават-Уфа». Устранением последствий занимались специалисты ООО «Газпром добыча» Оренбург — 20 сотрудников и 10 спецмашин.