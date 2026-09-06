В Башкирии в ДТП погибли оба водителя

ДТП с двумя погибшими произошло в субботу около восьми часов вечера на 209-м км трассы Уфа-Инзер-Белорец, сообщает ГАИ Башкирии.
По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь в сторону Белорецка, допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 36-летнего водителя.
В результате ДТП оба водителя скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Дорожная полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
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