Где сегодня дежурят ДПС в Башкирии

ГАИ Башкортостана предупредила водителей о проверках на федеральных трассах. ДПС дежурят:
- на 125-м километре автодороги Уфа — Оренбург,
- 103-м км Уфа-Бирск-Янаул,
- 1317-м, 1501-м км М5 "Урал",
- 204-м км Уфа-Инзер-Белорецк,
- 101-м, 2-м км Р240 подъезд к М12 "Восток".
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, иметь при себе все необходимые документы и быть готовыми к возможной остановке для проверки, - сообщил начальник республиканской ГАИ Владимир Севастьянов.
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