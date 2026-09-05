Жительница Башкирии вонзила в грудь сожителя нож

В Белорецком районе местная жительница едва не убила сожителя. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, пара вместе распивала спиртные напитки. В какой-то момент они начали ссориться. Женщина взяла нож и нанесла партнёру ножевые ранения в грудь. На следующий день пострадавшего доставили в больницу.

Подозреваемая дала признательные показания и выразила раскаяние в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, совершённом с применением предметов, используемых в качестве оружия. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», - говорится в официальном сообщении МВД.

Ранее в Уфе вынесли приговор 40-летней горожанке, ударившей ножом экс-сожителя.