«Защищала» пьяного сожителя: жительница Башкирии напала на инспектора ДПС

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, инцидент произошел в июле текущего года. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили за рулем автомобиля мужчину с признаками алкогольного опьянения. Вскоре к месту оформления документов подъехала его сожительница также в нетрезвом виде.

Желая воспрепятствовать законным действиям полиции, женщина нанесла одному из инспекторов удары в область плеча и головы.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Теперь она предстанет перед судом.