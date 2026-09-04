В Башкирии нетрезвый пассажир поезда трижды сорвал стоп-кран

В дежурную часть Уфимского линейного управления МВД России на транспорте от представителя компании-перевозчика поступило сообщение о том, что в один из вагонов поезда «Анапа – Тында» требуются сотрудники транспортной полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.
Прибывший наряд полиции обнаружил нетрезвого 40-летнего жителя Давлеканово. Как рассказала проводница вагона, во время технической остановки на станции Чишмы пассажир начал требовать открыть ему дверь. Не обращая внимания на разъяснения, что на технических остановках пассажирам, по правилам, выходить запрещено, мужчина пытался открыть дверь. На требования прекратить противоправные действия нарушитель не реагировал, ругался с работниками поездной бригады, а затем трижды сорвал стоп-кран поезда.
В отношении пассажира транспортные полицейские составили протокол об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает наказание – административный штраф в сумме до 4000 рублей.
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