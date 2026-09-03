Суд апелляционной инстанции подтвердил законность приговора за заведомо ложный донос, с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, сообщает пресс-служба Верховного суда РБ.



В марте 2026 года подсудимая, находясь по месту своего проживания, позвонила по номеру «102» в дежурную часть МВД России по Зианчуринскому району и сообщила заведомо ложные сведения о незаконном проникновении путем взлома в её дом и хищении двух золотых цепочек, сообщив, что в совершении преступления подозревает бывшего мужа. По результатам проверки выяснилось, что подсудимая оговорила мужчину на почве личных неприязненных отношений к своему бывшему супругу, а драгоценности ранее передала ему сама.

Приговором суда первой инстанции женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Не согласившись с приговором суда, осужденная и её защитник обжаловали его, указав, что считают назначенное ей наказание чрезмерно суровым.

Верховный суд Республики Башкортостан, рассмотрев уголовное дело, признал назначенное наказание соразмерным содеянному, отвечающим принципам социальной справедливости и целям наказания, в связи с чем оставил приговор первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.