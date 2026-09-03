Уфимец собрал «коллекцию» штрафов за одну поездку

Сотрудники госавтоинспекции Уфы по видео из соцсетей задержали 23-летнего водителя «ВАЗ-2109». На записи видно, как автомобиль проезжает на запрещающий сигнал светофора и лишь чудом избегает столкновения с пешеходом.
Инспекторы быстро установили личность нарушителя. Проверка выявила целый «букет» нарушений: тонировку передних стекол, отсутствие полиса ОСАГО, непропуск пешехода и заведомо неисправную тормозную систему.
Транспортное средство эвакуировали на штрафстоянку. На молодого человека составлены пять административных протоколов.
Ранее в Башкирии инспекторы ДПС наказали пассажиров за опасную выходку.
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