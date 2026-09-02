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19:21 (UTC+5), 02 Сентября 2026

В Уфе задержан подозреваемый в краже из магазина

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Сергей Николаев

В отдел полиции управления МВД России по Уфе поступило заявление от директора одного из сетевых магазинов одежды о хищении товара. Установлено, что неизвестный тайно похитил мужскую толстовку, восемь пар женских кед и женскую сумку. Общая сумма ущерба составила 15 000 рублей.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что мужчина в дневное время зашёл в примерочную, надел на себя мужскую толстовку, затем взял с прилавка женскую сумку, сложил в неё восемь пар кед и покинул магазин, не оплатив товар.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил кражу из корыстных побуждений, а похищенное имущество успел продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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