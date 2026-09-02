В Уфе задержан подозреваемый в краже из магазина

В отдел полиции управления МВД России по Уфе поступило заявление от директора одного из сетевых магазинов одежды о хищении товара. Установлено, что неизвестный тайно похитил мужскую толстовку, восемь пар женских кед и женскую сумку. Общая сумма ущерба составила 15 000 рублей.
При просмотре записей с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что мужчина в дневное время зашёл в примерочную, надел на себя мужскую толстовку, затем взял с прилавка женскую сумку, сложил в неё восемь пар кед и покинул магазин, не оплатив товар.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил кражу из корыстных побуждений, а похищенное имущество успел продать.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.