В Нижегородской области мужчина застрелил собаку на глазах у детей

Соседскую собаку из ружья застрелил 61-летний охотник на улице села Смагино, передает pravda-nn.ru. По данным издания, все произошло на глазах у двоих мальчишек.
Известно, что хозяин пса написал заявление в полицию. Со слов задержанного, соседские собаки не раз душили его птицу, а в этот раз «покусились» на петуха. Свою вину мужчина признал. У жителя изъяли четыре охотничьих ружья и патроны.
Возбуждено дело — обвиняемому может грозить до 5 лет тюрьмы. До суда он останется под подпиской о невыезде.
Ранее в Башкирии обнаружили стадо пятнистых оленей.
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