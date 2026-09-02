В Башкирии после погони задержан нетрезвый водитель без документов

Очередной любитель «крепких» напитков попался сотрудникам госавтоинспекции Ишимбайского района, сообщает ГАИ РБ.

На этот раз нетрезвый водитель не только сел за руль, но и попытался уйти от ответственности, проигнорировав законное требование полиции об остановке. ️У водителя без документов были явные признаки опьянения, и алкотектор подтвердил это: результат освидетельствования – 1,222 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

В отношении водителя сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без права управления. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.