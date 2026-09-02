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12:34 (UTC+5), 02 Сентября 2026

Сотрудники банка спасли жительницу Башкирии от потери 400 тысяч рублей

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

В полицию Альшеевского района обратилась 38-летняя местная жительница. Мошенники позвонили ей через мессенджер, представились сотрудниками страховой компании и пообещали оформить выплаты на детей за погибшего в ходе специальной военной операции мужа.

Под предлогом взлома аккаунта на Госуслугах женщину убедили перевести злоумышленникам более 800 тысяч рублей — все деньги, вырученные от продажи двух автомобилей. Затем аферисты попытались заставить жертву отдать еще 400 тысяч под предлогом «финансирования недружественных стран».

При попытке перевода средств через банкомат сотрудники кредитной организации заподозрили неладное, остановили операцию и не дали похитить очередную сумму. Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество.

Ранее жительница Уфы заплатила за «подарок» 5 млн рублей.

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