Житель Уфы утонул в день своего рождения

По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, во время купания в несанкционированном месте – на берегу реки Белой в Орджоникидзевском районе (район СНТ «Локомотив») – погиб молодой человек. Парню исполнилось 22 года, и он отмечал свой день рождения. Компания молодых людей отдыхала у воды, когда именинник решил переплыть реку к судовому бакену на середине течения.

Температура воздуха не превышала +13°, вода была холодной, а течение сильным. Молодой человек доплыл до бакена, но на обратном пути начал тонуть. Друзья попытались оказать помощь, однако спасти его не удалось.

На место происшествия немедленно выехали экстренные службы города, включая поисково-спасательный отряд и спасательный катер. В ходе водолазных работ тело погибшего было обнаружено чуть ниже по течению на глубине трёх метров.

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