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16:02 (UTC+5), 31 Августа 2026

Житель Башкирии получил условный срок за ДТП с двумя погибшими

Салаватский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу о смертельной аварии на трассе Кропачево – Месягутово – Ачит.

Фото: пресс-служба ГАИ РБ | Мах
Ксения Калинина
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По информации объединенной пресс-службы судов РБ, 21 июня 2025 года на 93 км трассы Кропачево – Месягутово – Ачит водитель автомобиля «Лада Калина» ночью не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом «Ятонг».

В результате удара два пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Происшествие случилось в дождливую погоду при ограниченной видимости. В суде мужчина свою вину не признал, заявив, что причиной аварии стали плохие погодные условия: дождь, ограниченная видимость и наличие колеи на дорожном покрытии.

Подсудимого признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Наказание составило пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также запрет управлять транспортными средствами на 3 года. Суд частично удовлетворил иски потерпевших, постановив взыскать с виновника компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Башинформ сообщал о том, что оба водителя были трезвые. Автобус двигался с Большеустьикинского в Месягутово без пассажиров.

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