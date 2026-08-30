В Башкирии задержан подозреваемый в разбойном нападении

В дежурную часть Управления МВД по Стерлитамаку позвонил 63-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что пятнадцать минут назад неизвестный зашел в его гараж, расположённый в СНТ, избил его, а после, угрожая ножом, стал требовать деньги.
Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска установили, что пожилой человек в своем гараже занимался починкой садового инвентаря. В этот момент сзади к нему подошел неизвестный мужчина и нечего не говоря стал его избивать. После того как пенсионер от побоев упал на пол, злоумышленник скрылся.
Свидетелем этого нападения стал пожилой сосед потерпевшего, который поспешил на помощь своему другу. В этот самый момент в гараж снова зашел неизвестный, достал из кармана нож и потребовал от заявителя 15 тысяч рублей, якобы на ремонт поврежденного пенсионером автомобиля. Не растерявшись, сосед схватил лежащий рядом лом, и под угрозой применения выгнал злоумышленника из гаража.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался 30-летний житель Стерлитамака, который в этот день находился в СНТ у своей знакомой.
В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый при отягчающих обстоятельствах). Фигуранту грозит наказание в виде лишение свободы до 10 лет.
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