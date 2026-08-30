В Башкирии горе-мать задолжала дочери более 800 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по решению суда женщина была обязана выплачивать алименты на содержание дочери. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности и привлечения к административной ответственности в виде административных арестов мать ребенка не навещала, материальную помощь не оказывала.
Общая сумма задолженности составила свыше 830 тысяч рублей.
Подсудимая признала вину. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства.
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