В Башкирии горе-мать задолжала дочери более 800 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по решению суда женщина была обязана выплачивать алименты на содержание дочери. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности и привлечения к административной ответственности в виде административных арестов мать ребенка не навещала, материальную помощь не оказывала.

Общая сумма задолженности составила свыше 830 тысяч рублей.

Подсудимая признала вину. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства.