В Башкирии пропал 63-летний мужчина в бежевой куртке

В Башкирии пропал 63-летний житель Архангельского района Ильшат Ахтямович Хисамуядинов.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Башкортостан», с 31 июня 2026 года его местонахождение неизвестно. Он может находиться в с. Архангельское — д. Тихий ключ Белорецкого района Республики Башкортостан.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые с проседью.
Был одет: бежевая куртка, светлая рубашка, черные джинсы, черные кроссовки.
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