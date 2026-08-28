В ДТП в Абзелиловском районе Башкирии погибли два человека

На автодороге Магнитогорск — Аэропорт в Абзелиловском районе произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Х-рей» и «Белджи Х50».
По информации госавтоинспекции, в результате аварии на месте происшествия скончались два человека. Еще четверо участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.
В настоящее время сотрудники управления ГАИ республики работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося и оказания необходимой помощи. Подробности уточняются.
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