В ДТП в Абзелиловском районе Башкирии погибли два человека

На автодороге Магнитогорск — Аэропорт в Абзелиловском районе произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Х-рей» и «Белджи Х50».

По информации госавтоинспекции, в результате аварии на месте происшествия скончались два человека. Еще четверо участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники управления ГАИ республики работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося и оказания необходимой помощи. Подробности уточняются.