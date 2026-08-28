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11:29 (UTC+5), 28 Августа 2026

В Башкирии с начала лета 27 детей заблудились в лесу

Спасатели напомнили о правилах безопасности.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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С начала летнего сезона специалисты Системы-112 приняли 98 сообщений от людей, потерявшихся на природе. В результате поисков спасателям пришлось выручать 149 человек, из которых 27 оказались несовершеннолетними.

Как отметили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, лес манит своей красотой и тишиной, но даже опытные грибники и туристы иногда теряют ориентиры. Чтобы прогулка не обернулась бедой, спасатели советуют заранее позаботиться о своей безопасности:

  • Полностью зарядите телефон перед выходом и возьмите внешний аккумулятор.
  • Предупредите близких или соседей о своем маршруте и предполагаемом времени возвращения.
  • Наденьте яркую одежду со светоотражающими элементами — камуфляж делает человека невидимым для поисковых групп.
  • Возьмите с собой компас, свисток, спички в непромокаемой упаковке, запас воды и еды, а также необходимые лекарства.
  • Скачайте офлайн-карты местности на случай отсутствия сети.
  • Если вы поняли, что заблудились, немедленно звоните по номеру 112. Не паникуйте, оставайтесь на месте, разведите костер и ждите помощи.
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