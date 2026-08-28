В Башкирии с начала лета 27 детей заблудились в лесу

С начала летнего сезона специалисты Системы-112 приняли 98 сообщений от людей, потерявшихся на природе. В результате поисков спасателям пришлось выручать 149 человек, из которых 27 оказались несовершеннолетними.
Как отметили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, лес манит своей красотой и тишиной, но даже опытные грибники и туристы иногда теряют ориентиры. Чтобы прогулка не обернулась бедой, спасатели советуют заранее позаботиться о своей безопасности:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.