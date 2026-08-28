В Башкирии с начала лета 27 детей заблудились в лесу

С начала летнего сезона специалисты Системы-112 приняли 98 сообщений от людей, потерявшихся на природе. В результате поисков спасателям пришлось выручать 149 человек, из которых 27 оказались несовершеннолетними.

Как отметили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, лес манит своей красотой и тишиной, но даже опытные грибники и туристы иногда теряют ориентиры. Чтобы прогулка не обернулась бедой, спасатели советуют заранее позаботиться о своей безопасности: