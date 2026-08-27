Родителей дроппера обязали вернуть деньги пенсионерке из Башкирии

В Туймазинском районе прокуратура защитила права пенсионерки, пострадавшей от рук мошенников. Суд Саранска удовлетворил иск надзорного ведомства о взыскании с родителей 15-летнего жителя Мордовии ущерба, причиненного преступлением.

В сентябре 2025 года 62-летняя женщина по телефону получила предложение о заработке. Затем развернулась классическая схема. Пенсионерке стали названивать якобы сотрудники правоохранительных органов и банков, убедив ее внести 63 тысячи рублей на «безопасный счет». Сумма поступила на банковские реквизиты юного дроппера.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании указанной суммы и процентов за пользование чужими деньгами с родителей мальчика. Исковые требования прокурора удовлетворены, решение суда исполнено в полном объеме.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что с июля прошлого года в России ужесточили уголовную ответственность за дропперство. Теперь передача реквизитов расценивается как легализация средств, незаконный оборот платежей, мошенничество и может наказываться лишением свободы до 6-7 лет. При этом именно на дропперов возлагается возмещение ущерба. «Авторы» мошенничества и получатели переводов остаются неизвестными.