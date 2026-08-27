Родителей дроппера обязали вернуть деньги пенсионерке из Башкирии

В Туймазинском районе прокуратура защитила права пенсионерки, пострадавшей от рук мошенников. Суд Саранска удовлетворил иск надзорного ведомства о взыскании с родителей 15-летнего жителя Мордовии ущерба, причиненного преступлением.
В сентябре 2025 года 62-летняя женщина по телефону получила предложение о заработке. Затем развернулась классическая схема. Пенсионерке стали названивать якобы сотрудники правоохранительных органов и банков, убедив ее внести 63 тысячи рублей на «безопасный счет». Сумма поступила на банковские реквизиты юного дроппера.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании указанной суммы и процентов за пользование чужими деньгами с родителей мальчика. Исковые требования прокурора удовлетворены, решение суда исполнено в полном объеме.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что с июля прошлого года в России ужесточили уголовную ответственность за дропперство. Теперь передача реквизитов расценивается как легализация средств, незаконный оборот платежей, мошенничество и может наказываться лишением свободы до 6-7 лет. При этом именно на дропперов возлагается возмещение ущерба. «Авторы» мошенничества и получатели переводов остаются неизвестными.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.