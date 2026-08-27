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08:58 (UTC+5), 27 Августа 2026

Родителей дроппера обязали вернуть деньги пенсионерке из Башкирии

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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В Туймазинском районе прокуратура защитила права пенсионерки, пострадавшей от рук мошенников. Суд Саранска удовлетворил иск надзорного ведомства о взыскании с родителей 15-летнего жителя Мордовии ущерба, причиненного преступлением.

В сентябре 2025 года 62-летняя женщина по телефону получила предложение о заработке. Затем развернулась классическая схема. Пенсионерке стали названивать якобы сотрудники правоохранительных органов и банков, убедив ее внести 63 тысячи рублей на «безопасный счет». Сумма поступила на банковские реквизиты юного дроппера. 

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании указанной суммы и процентов за пользование чужими деньгами с родителей мальчика. Исковые требования прокурора удовлетворены, решение суда исполнено в полном объеме.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что с июля прошлого года в России ужесточили уголовную ответственность за дропперство. Теперь передача реквизитов расценивается как легализация средств, незаконный оборот платежей, мошенничество и может наказываться лишением свободы до 6-7 лет. При этом именно на дропперов возлагается возмещение ущерба. «Авторы» мошенничества и получатели переводов остаются неизвестными.

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