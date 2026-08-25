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10:29 (UTC+5), 25 Августа 2026

В Челябинской области директор УК похитил более 13 млн рублей

Фото: Рафаэль Хакимов | ИА «Башинформ»
Иван Вавилов

Директор УК «ЗлатСитиСервис» получил два года исправительных работ за то, что недоплатил энергетикам свыше 13 миллионов рублей. Деньги он собирал с жильцов 185 домов, но часть оставлял себе — на погашение штрафов, возмещение ущерба собственникам и другие нужды управляйки.

Как уточняет 1obl.ru, коммунальщики собрали с собственников 33 млн рублей за свет, а поставщику ресурсов перечислили только 19 млн. Уголовное дело завели по статье о злоупотреблении доверием в особо крупном размере.

Теперь с зарплаты осужденного будут удерживать 10% в доход государства.

О том, как найти управу на управляющую компанию, читайте в материале «Башинформа».

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