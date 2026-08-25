В Челябинской области директор УК похитил более 13 млн рублей

Директор УК «ЗлатСитиСервис» получил два года исправительных работ за то, что недоплатил энергетикам свыше 13 миллионов рублей. Деньги он собирал с жильцов 185 домов, но часть оставлял себе — на погашение штрафов, возмещение ущерба собственникам и другие нужды управляйки.
Как уточняет 1obl.ru, коммунальщики собрали с собственников 33 млн рублей за свет, а поставщику ресурсов перечислили только 19 млн. Уголовное дело завели по статье о злоупотреблении доверием в особо крупном размере.
Теперь с зарплаты осужденного будут удерживать 10% в доход государства.
О том, как найти управу на управляющую компанию, читайте в материале «Башинформа».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.