В Уфе сотрудница ювелирного магазина похитила украшения

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, женщина на протяжении почти четырёх месяцев выносила золотые и серебряные изделия с рабочего места и сдавала их в ломбард. Общий ущерб от её действий превысил 750 тысяч рублей. Недостачу выявили при проведении ревизии после рассмотрения заявления обвиняемой об увольнении.

Женщина признала свою вину. Дело направили в суд для рассмотрения по существу — ей грозит наказание по статье «присвоение или растрата».

Ранее в Башкирии мошенники обманули вдову участника СВО на 2,1 млн рублей.