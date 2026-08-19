Житель Башкирии промышлял кражей велосипедов

С июня по август текущего года совершены четыре кражи двухколёсного транспорта. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению преступлений.
Подозреваемым оказался 41-летний мужчина, безработный и не имеющий определённого места жительства. Он был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания по всем эпизодам противоправной деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации о краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину либо группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция напоминает, что нельзя оставлять велосипеды без присмотра и стоит использовать надежные противоугонные устройства.
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