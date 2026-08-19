В Уфе курьер мошенников за обман бабушки отправился в колонию

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в марте 2026 года в мессенджере мужчине поступило предложение о заработке в качестве курьера мошенников, на что он согласился. В соответствии с договоренностью его вознаграждение составляло 10% от суммы выполненного задания.

Спустя месяц он прибыл к 80-летней уфимке, назвал ей кодовое слово и забрал 1,2 млн рублей, которые в тот же вечер передал неизвестной девушке. Вырученными деньгами в размере 120 тыс. рублей распорядился по своему усмотрению.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Уфе выпускница школы перевела мошенникам более 8 млн рублей.