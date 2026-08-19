В Башкирии девочка-подросток взяла кредит на знакомую и потратила деньги

В пресс-службе Следкома поделились подробностями. По версии следствия, в июне 2026 года фигурантка через свой телефон получила доступ к мобильному приложению онлайн-банка знакомой с согласия и по просьбе последней для оформления кредита. В последующем подросток, сохранив доступ в банковское приложение, без разрешения владельца счета оформила еще один кредит в размере 30 тыс. рублей и перевела полученные денежные средства на собственный счет. Похищенными деньгами несовершеннолетняя распорядилась в личных целях.
В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, продолжается сбор доказательственной базы по делу. Ранее несовершеннолетняя уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу с банковского счета при схожих обстоятельствах.
«Объясните детям недопустимость несанкционированного доступа к банковским счетам других лиц, даже если ранее был получен доступ с их разрешения. Данные действия являются кражей наравне с хищением путем расчета чужой банковской картой и влекут уголовную ответственность», — обратились в следственном управлении к родителям и законным представителям.
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