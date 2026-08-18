В Башкирии 90-летняя бабушка скончалась в больнице после ДТП

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, вчера днем на проспекте Октября 24-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота Хайлендер», двигаясь со стороны ул. Курчатова в направлении ул. Артема, совершил наезд на 90-летнюю женщину. Бабушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

От полученных травм пожилая женщина скончалась в больнице. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее в Башкирии ошибка мопедиста стоила жизни ему и его пассажирке.