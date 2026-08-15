В башкирском Сибае автомобиль опрокинулся на крышу

Как уточнили в пресс-службе Госкомитета по ЧС, пострадавших нет. Спасатели совместно с пожарными, сотрудниками ДПС и медицинскими работниками поставили автомобиль на колёса. После стабилизации транспортного средства спасатели отключили аккумуляторную батарею.

«Соблюдайте скоростной режим, учитывайте дорожные и погодные условия и неукоснительно выполняйте требования правил дорожного движения, — напомнили в ведомстве. — Будьте осторожны. В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112».