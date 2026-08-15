В Башкирии хулиганы ранили мужчину расколотой бутылкой

В ходе ссоры 18‑летний и 22‑летний юноши раскололи стеклянную бутылку и нанесли телесные повреждения 35-летнему мужчине, а также ударили его супругу.

Полицейские по горячим следам задержали двух молодых людей. Мужчину с резанными ранами доставили в местную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ «Хулиганство». В отношении обоих юношей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.