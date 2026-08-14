Житель Мордовии отработает 60 часов за экстремистские фото

Мужчине в Саранске назначили 60 часов обязательных работ за размещение в соцсетях трех изображений с символикой запрещенного экстремистского движения.

Как сообщают «Известия Мордовии», 39-летний житель выложил в открытый доступ снимки с тату-рисунками с 2016 по 2022 год. Ему выписали три административных протокола.

Ранее в Башкирии 34 подростков уличили в участии в деструктивных движениях.