Пьющую многодетную мать в Нижнем Новгороде могут лишить родительских прав

Нетрезвую многодетную мать засняли в Сормовском парке Нижнего Новгорода. Как сообщает pravda-nn.ru, 29-летняя женщина попала на видео с бутылкой в руках прямо в компании детей.

Известно, что это не первый случай: еще в июле троих ее ребятишек отправили в социальный центр и больницу по сигналу соседей. Двое других сыновей живут с бабушкой, но в тот день мать забрала их на прогулку.

Теперь на нижегородку оформили две «административки» за плохое воспитание. Кроме того, решается вопрос о возможном лишении родительских прав.

Ранее в Уфе сын набросился на мать с ножом.