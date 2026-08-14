Пьющую многодетную мать в Нижнем Новгороде могут лишить родительских прав

Нетрезвую многодетную мать засняли в Сормовском парке Нижнего Новгорода. Как сообщает pravda-nn.ru, 29-летняя женщина попала на видео с бутылкой в руках прямо в компании детей.
Известно, что это не первый случай: еще в июле троих ее ребятишек отправили в социальный центр и больницу по сигналу соседей. Двое других сыновей живут с бабушкой, но в тот день мать забрала их на прогулку.
Теперь на нижегородку оформили две «административки» за плохое воспитание. Кроме того, решается вопрос о возможном лишении родительских прав.
Ранее в Уфе сын набросился на мать с ножом.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.