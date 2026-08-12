В Уфе полиция ищет подростков, забравшихся на Воскресенский собор

В Уфе двое подростков забрались на строящийся Воскресенский кафедральный собор. Действия юных руферов попали на записи городских камер.

На видеозаписи видно, как подростки проникают на закрытую территорию и поднимаются на храм по строительным лесам. Спустя некоторое время они спускаются и покидают территорию. Теперь экстремалов ищет полиция.

«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 6 управления МВД России по городу Уфе. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, причастные к данному инциденту», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее сообщалось, что в Уфе на строящуюся мечеть «Ар-Рахим» забрались руферы.