В Уфе полиция ищет подростков, забравшихся на Воскресенский собор

В Уфе двое подростков забрались на строящийся Воскресенский кафедральный собор. Действия юных руферов попали на записи городских камер.
На видеозаписи видно, как подростки проникают на закрытую территорию и поднимаются на храм по строительным лесам. Спустя некоторое время они спускаются и покидают территорию. Теперь экстремалов ищет полиция.
«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 6 управления МВД России по городу Уфе. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, причастные к данному инциденту», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.
Ранее сообщалось, что в Уфе на строящуюся мечеть «Ар-Рахим» забрались руферы.
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