В Башкирии директор фирмы оштрафован за хищение средств в рамках нацпроекта

Чекмагушевский межрайонный суд вынес приговор руководителю коммерческой организации, который попытался обмануть государство при получении господдержки. Мужчина признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.
По данным республиканской прокуратуры, директор фирмы подал заявку на получение субсидии для покупки медоборудования в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Однако представленные документы содержали недостоверные сведения. На основании этих бумаг компании было выделено 500 тысяч рублей бюджетных средств.
В ходе судебного разбирательства руководитель признал свою вину. Причиненный государству ущерб был возмещен в полном объеме. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства.
Ранее сообщалось о случае мошенничества при получении соцподдержки ив Уфе.
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