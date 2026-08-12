В Башкирии директор фирмы оштрафован за хищение средств в рамках нацпроекта

Чекмагушевский межрайонный суд вынес приговор руководителю коммерческой организации, который попытался обмануть государство при получении господдержки. Мужчина признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным республиканской прокуратуры, директор фирмы подал заявку на получение субсидии для покупки медоборудования в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Однако представленные документы содержали недостоверные сведения. На основании этих бумаг компании было выделено 500 тысяч рублей бюджетных средств.

В ходе судебного разбирательства руководитель признал свою вину. Причиненный государству ущерб был возмещен в полном объеме. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства.

Ранее сообщалось о случае мошенничества при получении соцподдержки ив Уфе.