В Башкирии ураган сорвал крышу с жилых домов и магазина

На оперативном совещании правительства в ЦУРе председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил о последствиях ураганного ветра, который обрушился на республику вечером 9 августа.

Так, в Белебеевском и Благоварском районах ветер сорвал крыши с жилых домов. В Салаватском районе ураганные порывы не выдержала кровля магазина. В Уфе зафиксировано 13 случаев, в Иглино – один случай падения деревьев.