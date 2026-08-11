В Башкирии раскрыли схему с фиктивным займом на 7,8 млн рублей

«В суд обратился житель Октябрьского о взыскании с местного жителя долга и процентов по договору займа с целью придания видимости гражданско-правового спора, создания искусственной задолженности между собой и получения исполнительного листа, — рассказали в прокуратуре Башкирии. — Однако эта сделка имеет признаки недействительной, поскольку за короткий промежуток времени по банковским счетам истца произведено более 6 тысяч операций физлицами, расположенными в различных территориально удаленных друг от друга регионах РФ, что подпадает под схему финансовой активности по счетам дропперов».

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании договора займа недействительным, а также о взыскании 7,8 млн рублей в доход государства.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. По ходатайству прокурора приняты обеспечительные меры, на денежные средства, находящиеся на счете ответчика, наложен арест.

Как ранее сообщил Башинформ, в Чишминском районе перед судом предстанет юноша за передачу банковского счета мошенникам.