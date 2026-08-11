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16:57 (UTC+5), 11 Августа 2026

Банда с мачете и травматикой: в Башкирии осудят ОПГ за похищения людей

Фото: МВД по РБ | Пресс-служба
Ляйсан Закирова
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Следственный комитет Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении шестерых участников ОПГ. Им инкриминируется создание и участие в банде, похищения людей, разбойные нападения, вымогательство, угон автомобиля и другие преступления. Злоумышленники использовали травматические пистолеты и холодное оружие, в том числе нож-мачете, применяли поддельные документы и выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. По данным пресс-службы МВД Башкирии, группировка была сформирована из приезжих.

Как ранее писал «Башинформ», с марта 2024 года по апрель 2025 года они под надуманными предлогами, угрожая оружием, похищая людей и избивая их, требовали у троих лиц передать им более 12 млн рублей.

Чтобы получить порядка 3,2 млн рублей, они похитили одного из потерпевших и его брата, завладели автомобилем марки «Мерседес Бенц», на котором доехали до Кумертау, где забрали деньги.

Кроме того, в апреле прошлого года злоумышленники, прибыв к месту жительства своего знакомого, с которым ранее случился конфликт, выстрелили несколько раз из травматического пистолета. Мужчина получил травмы, его здоровью был причинен легкий вред.

Преступную деятельность банды пресекли в июне 2025 года совместно сотрудники Управления уголовного розыска МВД Башкирии, Следкома и УФСБ. В ходе следствия провели 13 обысков, изъяли вещественные доказательства, назначили 10 судебных экспертиз. Вина фигурантов подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и материалами дела.

Уголовное дело рассмотрит Верховный суд Башкирии. 

МВД по РБ Пресс-служба
МВД по РБ Пресс-служба
МВД по РБ Пресс-служба
Фото: МВД по РБ | Пресс-служба
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