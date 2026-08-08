Безработная жительница Башкирии установила приложение и лишилась денег

50-летняя жительница Стерлитамака обратилась в полицию с заявлением о пропаже 60 тысяч рублей. Женщина безработная, поэтому у нее каждая копейка на счету. Средства списались с ее банковской карты после того, как она установила на мобильный телефон вредоносное приложение. А произошло это во время поиска вакансий в одной из социальных сетей.
Как рассказали в пресс-службе городского управления МВД Башкирии, в публикации группы был указан контактный номер для связи в мессенджере. Потерпевшая связалась с абонентом по телефону, чтобы обсудить условия работы.
«В ходе переписки злоумышленник запросил у женщины паспортные данные и номер банковского счета под предлогом начисления премиальных выплат. Женщина предоставила запрашиваемую информацию и в течение нескольких дней поддерживала связь с неизвестным. В дальнейшем заявительница получила в мессенджере ссылку для скачивания APK-файла с установочным пакетом приложения, а также видеоинструкцию по его настройке. Женщина установила программу на свой смартфон, предоставив приложению все запрашиваемые разрешения на доступ. Сразу после установки вредоносного приложения, открывшего мошенникам удаленный доступ к телефону, со счета банковской карты был совершен перевод денежных средств в размере 60 тысяч рублей», — уточнили полицейские.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее «Башинформ» о том, что на подобную «удочку» мошенников попалась жительница Белорецка.
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