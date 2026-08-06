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17:33 (UTC+5), 06 Августа 2026

В Башкирии врачи ювелирно восстановили подростку порезанную руку

Фото: Благовещенская ЦРБ | Официальный сайт
Лейла Аралбаева
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В больницу Башкирии поступил 14-летний подросток после серьезного пореза. Роковым для ребенка стал случайный удар рукой по острому краю стекла. Врачи диагностировали множественные глубокие раны пальцев левой кисти. 

Подробности рассказали в пресс-службе Благовещенской больницы. По словам врачей, травма оказалась крайне тяжелой. На среднем (третьем) пальце глубокая рана обнажила кость и привела к полному разрыву сухожилий-сгибателей. Палец полностью перестал двигаться.

На указательном, безымянном и мизинце сухожилия также были повреждены частично. Травма сопровождалась сильным кровотечением.

Восстановление кисти потребовало тончайшей, почти ювелирной работы с предельной концентрацией. Операция длилась два с половиной часа. Врач-травматолог должен был найти в глубине раны разошедшиеся концы сухожилий, сопоставить их с анатомической точностью и надежно сшить. Благодаря профессионализму доктора целостность сухожилий и двигательная функция пальцев были полностью восстановлены.

«К сожалению, детский травматизм остается острой темой, — прокомментировали в больнице. — Этот случай — серьезное напоминание о том, как важно беречь детей от бытовых опасностей. Уважаемые родители, регулярно напоминайте подросткам о правилах безопасности, ведь одна секунда неосторожности может стоить здоровья и полноценной жизни».

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