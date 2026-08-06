Мошенники выманили почти миллион рублей у студентки из Уфы

В уфимском Сипайлово в полицию обратилась 22-летняя девушка, студентка одного из университетов — у неё выманили более 910 тыс. рублей, из них 840 тыс. — заёмные. «Приманкой» в её случае послужил звонок якобы от службы доставки. Для получения посылки её попросили назвать присланный код, далее её начали пугать взломом Госуслуг и оформлением кредитов на её имя.

Девушка им поверила и выполнила все их инструкции. Она не только взяла кредиты, но и отнесла в ломбард свои ювелирные изделия, выручив более 70 тыс. руб. Их она также отправила аферистам. Осознание беды пришло только после того, как собеседники перестали выходить на связь, исчезнув со всеми её средствами.

Ранее сообщали: растёт число мошенничеств с использованием банкоматов.