Аэропорт Уфы объявил о задержке авиарейсов

Аэропорт «Уфа» не принимает и не выпускает самолёты. Рейсы задерживаются в связи с ограничениями на использование воздушного пространства.

Пресс-служба воздушной гавани просит пассажиров уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт на онлайн-табло.

Напомним, сегодня в Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность».