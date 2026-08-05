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20:35 (UTC+5), 05 Августа 2026

В Уфе задержали подростка за рулём кроссового мотоцикла

В отношении родителей нарушителя материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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Сотрудники госавтоинспекции Уфы задержали несовершеннолетнего, управлявшего кроссовым мотоциклом без водительских прав. Инцидент произошёл 4 августа около дома № 142 по улице Комсомольской в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» и профилактического мероприятия «Мототехника».

Юноша не имел водительского удостоверения и был отстранён от управления в присутствии вызванных на место законных представителей. Мотоцикл помещён на специализированную стоянку.

В отношении родителей нарушителя материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Семья может быть поставлена на профилактический учёт.

Госавтоинспекция Уфы напоминает: за передачу управления транспортом несовершеннолетним предусмотрены штрафы, постановка на учёт, а в случае ДТП — уголовная ответственность.

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