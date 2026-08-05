В Башкирии ищут 61-летнюю Любовь Мастерову

В Ермекеевском районе продолжаются поиски 61-летней Любови Анатольевны Мастеровой из деревни Богородский. С 5 августа 2026 года её местонахождение неизвестно, сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Приметы пропавшей: рост 165 см, плотного телосложения, волосы пшеничного цвета, глаза серо-зелёные.

В день исчезновения на ней была тёмная куртка-спецовка, тёмно-серые галоши и, предположительно, разноцветный платок.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.