Погорельцы на Гвардейской в Уфе отказались от маневренного фонда

Последствия серьезного пожара на Гвардейской улице разбирают спецслужбы Уфы и чиновники. Городские власти создали маневренный фонд, куда погорельцы могли разместиться. Однако местные жители отказались от предоставленного мэрией временно жилья. По словам и. о. главы уфимской администрации Рустама Шарипова, горожане предпочли разместиться у родственников.
Причина пожара на данный момент неизвестна. С погорельцами создан чат, куда входят пострадавшие уфимцы и представители администрации.
«Все, что в наших силах, полномочиях, мы максимально должны сделать, оказать содействие, чтобы жители менее болезненно пережили ситуацию», — сказал Шарипов.
Ранее Башинформ сообщал о том, что огонь повредил 12 квартир. Спасено 86 человек. Людям также оказывают психологическую помощь.
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